В РПЦ сказали, кто может предать анафеме Константинопольского патриарха

Судить Константинопольского патриарха может только Вселенский собор, сообщил зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

«Выступать с прогнозами, что будет в случае, если Константинопольский патриархат будет и дальше шествовать тем же путем, я бы не стал. Но скажу, что предавать анафеме кого-либо – это прерогатива законного церковного суда», – сказал Балашов в интервью RT.

Он отметил, что РПЦ не приписывала себе дополнительных полномочий, в отличие от патриарха Константинопольского, который «с некоторых пор предполагает, что он имеет право судить иерархов других поместных церквей или отменять принятые другими поместными церквами судебные решения».

Балашов отметил, что судить Константинопольского патриарха может только Вселенский собор, который ранее созывался императорами, а в XX – начале XXI века – самим Вселенским патриархом с согласия предстоятелей других поместных православных церквей.

Балашов сомневается, что можно ждать созыва Всеправославного собора от Константинопольского патриарха, так как он оказался бы в ситуации «человека, которому будет задано больше всего вопросов».

Кроме того, напомнил он, для РПЦ Константинопольский патриарх перестал быть координирующим центром общеправославного общения.

«Таким образом, в этих новых условиях мировому православному сообществу предстоит найти какой-то выход, выработать механизмы решения возникающих разногласий, в том числе и по таким серьезнейшим поводам, как в данном случае с каноническим статусом православия на Украине и с принятыми решениями Константинопольского патриархата», – сказал он.

Ранее РПЦ призвала верующих не причащаться и не участвовать в богослужениях в храмах на Афоне, в Стамбуле и на Крите. До этого Священный синод РПЦ признал невозможным продолжение евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Это произошло после того, как синод Константинопольского патриархата принял решение о предоставлении «УПЦ КП» и Украинской автокефальной церкви статуса каноничных церквей.

Газета ВЗГЛЯД анализировала условия, в которых оказалась РПЦ после скандала с Константинополем.