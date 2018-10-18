Австрия предложила новый способ решения миграционного кризиса

Канцлер Австрии Себастьян Курц по итогам саммита ЕС в Брюсселе выразил уверенность, что обязательных квот по расселению беженцев в Евросоюзе больше не будет, а также предложил новую систему урегулирования миграционного кризиса.

Курц отметил, что внутри Евросоюза «все больше растет понимание того, что обязательных квот больше не будет», передает ТАСС.

В связи с этим он предложил пойти «по пути так называемой обязательной солидарности».

«Речь идет о сотрудничестве, при котором каждый вносит свой вклад, но этот вклад может выглядеть по-разному», – заявил канцлер Австрии, выразив мнение, что это предложение найдет большую поддержку.

По его словам, в целом в миграционном вопросе в Евросоюзе есть очень много положительных изменений за последнее время.

Политик выразил мнение, что ЕС «идет в правильном направлении», так как по сравнению с 2015 годом наблюдается сокращение числа приезжих в Европу на 95%, а сотрудничество со странами-транзитерами «с каждым разом работает все лучше».

Он привел в пример успешную кооперацию с Египтом и береговой охраной Ливии, которые не пропускают суда с нелегальными мигрантами в Европу, а также рассказал о переговорах ЕС с Марокко и другими странами для решения миграционной проблемы.

Напомним, в сентябре президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном указал на колоссальный потенциал миграции в Европу.