Путин связал высокий уровень миграции в ЕС с социальными выплатами

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что решение проблемы с потоком беженцев в Евросоюзе находится в политической плоскости.

«Количество мигрантов все время растет, ситуация меняется только по географии, потом потоки опять нарастают. Ясно, что потенциал миграции колоссальный в Европу. Вопрос в политике», – приводит ТАСС слова российского лидера.

Путин уверен, что если поощрять людей финансово, то поток беженцев не спадет. Также российский лидер отметил, что у Европы колоссальный потенциал для миграции, пишет РИА «Новости».

«Если поощрять эту миграцию высокими социальными выплатами и еще какими-то бонусами, то с какой стати этот поток должен остановиться. Но это наши коллеги в Европе сами должны решить, что на их взгляд является наиболее предпочтительным для Европы и европейцев», – сказал он.

Российский президент обратил внимание на то, что сначала речь шла о выходцах из Сирии, Ирака и других ближневосточных стран. Теперь в поле зрения появилась Африка. По его мнению, меняется лишь география миграции, но количество беженцев растет.

Путин отметил, что Россия имеет свои проблемы с иностранцами на своей территории, однако чаще всего мигранты едут из бывших республик. По этой причине они знают русский язык и основы российской культуры, что упрощает адаптацию.