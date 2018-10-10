«Керченского стрелка» в Сети перепутали с другим человеком

Молодой человек, чей профиль в соцсетях некоторые журналисты приняли за аккаунт «керченского стрелка» Владислава Рослякова, записал видеообращение к СМИ.

Паблик MDK в соцсети «ВКонтакте» опубликовал видеообращение Владислава Рейха. Молодой человек заявил, что СМИ перепутали его с Владиславом Росляковым, устроившим стрельбу в Керченском политехническом колледже. Рейх подчеркнул, что «не имеет никакого отношения к террористу».

Отметим, что после усиленного внимания со стороны прессы Рейх закрыл свою страницу от посторонних.

Ранее СМИ сообщали, что у Рослякова была страница в соцсети «ВКонтакте» под псевдонимом Владислав Рейх, на которой были признания в любви к некой девушке.

Также сообщалось, что Росляков устроил теракт в Керченском политехническом колледже по причине неразделенной любви.

В среду в колледже студент Владислав Росляков расстрелял людей, затем взорвал бомбу. Сообщалось, что погибли 19 человек, около 50 ранены. Тело Рослякова было обнаружено в колледже.

Следователи возбудили уголовное дело, которое было переквалифицировано с «Теракта» на «Убийство».