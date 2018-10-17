США выходят из Всемирного почтового союза из-за китайских посылок

Соединенные Штаты инициировали процесс выхода из соглашения о Всемирном почтовом союзе(ВПС), сообщили в администрации Белого дома.

Выход из ВПС обоснован заниженными сборами для посылок из Китая, передает ТАСС.

По мнению Белого дома, заниженные сборы наносят серьезный ущерб инфраструктуре США. В качестве примера там отметили, что посылка из Пекина в Нью-Йорк обойдется гораздо дешевле, чем посылка из Нью-Йорка в Сан-Франциско.

Ранее в 2018 году между США и Китаем началась торговая война, по данным некоторых СМИ убытки от торговых конфликтов составят для Соединенных Штатов 1,52 трлн долларов.

В 2013 году из-за задержек работы американских почтовых служб тысячи адресатов по всему миру не получили подарки на Рождество.