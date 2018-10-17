В работе МЦК произошел сбой

В движении поездов «Ласточка» на МЦК против часовой стрелки могут быть задержки из-за буксировки сломанного состава, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

В сообщении указывается, что задержки могут быть связаны «с буксировкой остановившегося по техническим причинам по часовой стрелке поезда «Ласточка», передает ТАСС.

В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства, передает РИА «Новости».

Напомним, в сентябре на МЦК произошел сбой: поезда, следующие по часовой стрелке, по техническим причинам проезжали без остановки четыре станции.