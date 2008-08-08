На МЦК произошел сбой

Поезда, следующие по часовой стрелке Московского центрального кольца (МЦК), по техническим причинам проезжают без остановки четыре станции, сообщили в пресс-службе метро.

«Поезда проходят без посадки и высадки пассажиров станции «Шоссе Энтузиастов», «Соколиная гора», «Измайлово» и «Локомотив», – уточнил источник «Интерфакса».

По его словам, специалисты работают над решением проблемы. О причинах сбоя не сообщается.

Кроме того, пассажиры Московского метрополитена утром в пятницу сообщили о сбое движения поездов на Сокольнической линии. В частности, на станции метро «Чистые пруды» десятки людей столпились в ожидании поезда.

«Сокольническая линия, «Чистые пруды», неисправный поезд. Двери не закрываются. Люди выходят из вагонов», – написал пользователь в Twitter.

На данный момент пресс-служба Московского метрополитена никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию, сообщает телеканал «360».