В ГИБДД раскрыли подробности гибели мотоблогерши на Рублевке

Столичная Госавтоинспекция рассказала о ДТП, в котором погибла известная мотоблогерша Ольга Петрова.

В столичном ГИБДД сообщили, что авария произошла вечером 13 октября, сообщает «Рен-ТВ». Девушка на своем мотоцикле ехала по Рублево-Успенскому шоссе. В момент ДТП водитель Volvo совершала поворот, мотоциклистка не успела среагировать на маневр иномарки.

Петрова вела в Instagram аккаунт, где выкладывала фото и видео мототрюков, у нее было более 63 тыс. подписчиков.

Ранее СМИ сообщали, что на Рублевке столкнулись мотоцикл, за рулем которого была блогерша Ольга Петрова, и легковой автомобиль Volvo. От полученных травм девушка скончалась на месте.