В России заявили о возможности введения санкций против Польши

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что Россия может ввести политические и экономические санкции в отношении Польши из-за сноса памятника советским воинам.

«Нынешним политикам, находящимся в руководстве Польши, хочется как можно дальше отойти от нашей общей истории», – сказал Джабаров.

По его словам, Россия может ввести санкции против польских деятелей, которые поощряют снос памятников и мемориалов советским воинам, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что памятник собираются снести в текущем месяце.

Напомним, власти Варшавы решили демонтировать памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке, который был установлен в 1946 году в память о погибших во время боев за район Праги солдатах.