МЭР повысило прогноз по инфляции

Минэкономразвития пересмотрело прогноз роста пиковой годовой инфляции и теперь ожидает пик этого показателя в 5,5% в первом квартале 2019 года с дальнейшим замедлением до 4,3% к концу года, заявил замглавы ведомства Азер Талыбов.

«На первый квартал 2019 года, по нашей оценке, придется максимальное замедление кредитной активности, вызванное волатильностью на финансовых рынках. По итогам 2019 года рост экономики замедлится до 1,3% после 1,8% в текущем году. А инфляция в 2019 году ускорится до 4,3% с пиковых значений в 5,5% в I квартале следующего года», – заявил Талыбов.

Он добавил, что, начиная с 2020 года, инфляционная динамика стабилизируется вблизи целевого значения в 4%, передает «Интерфакс».

Таким образом, ожидания Минэкономразвития по инфляции в первом квартале 2019 года приблизились к прогнозу ЦБ, который также ожидает пик годовой инфляции в первом полугодии 2019 года в интервале 5,5-6%.

Ранее Минэкономразвития оценивало рост пиковой годовой инфляции в I квартале 2019 года лишь до 4,5-5%.

В конце сентября правительство внесло на рассмотрение Государственной думы проект федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, сверстанный с профицитом на всю предстоящую трехлетку. При подготовке бюджета правительство исходило из прогноза инфляции не выше 4,3%.