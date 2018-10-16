Белый дом гневно отреагировал на клип со стриптизом «Меланьи Трамп»

Представитель Меланьи Трамп Стефани Гришем назвала отвратительным клип рэпера T.I., в котором двойник супруги президента США устраивает стриптиз в Овальном кабинете.

Представитель Меланьи призвала к бойкоту музыкального видео рэпера T.I., пишет Daily Mail.

В одноминутном ролике, опубликованном в Twitter исполнителя, женщина, похожая на Меланью Трамп исполняет стриптиз перед рэпером, сидящим в помещении, похожем на Овальный кабинет.

Девушка снимает куртку с надписью «На самом деле мне все равно. А вам?» и, оставаясь обнаженной, уходит вместе с рэпером.

Ранее первая леди США появилась в куртке «На самом деле мне все равно. А вам?», что вызвало скандал.

Сама Меланья Трамп объяснила свой поступок ответом различным критикам из медиасферы.