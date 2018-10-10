Умер российский ученый – основатель цифрового телевидения

Советский и российский ученый, один из создателей современного цифрового телевидения Марк Кривошеев умер на 97-м году жизни, сообщили в пресс-службе «Останкино».

«Да, Марк Иосифович скончался», – подтвердили в телецентре, передает РИА «Новости».

Помощник ученого Юрий Шавдия сказал, что прощание с Марком Кривошеевым состоится 18 октября в центральной клинической больнице Москвы, сообщает ТАСС.

Свои соболезнования по поводу кончины изобретателя выразил президент Владимир Путин.

«Марк Иосифович был крупным ученым, выдающимся представителем отечественной научно-технической, инженерной мысли. Он внёс поистине уникальный вклад в развитие телекоммуникационных технологий, многое сделал для внедрения современных стандартов цифрового ТВ-вещания как в нашей стране, так и в мире», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В 1946 году Марк Кривошеев создал оборудование для приема ТВ-изображения в 625-строчном формате, занимался разработкой первых телевизоров с поддержкой этого стандарта. Кроме того, ученый участвовал в проектировании телевизионного комплекса спутниковой системы связи «Молния».