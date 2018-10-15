Ким Чен Ына пригласили в Россию

Москва пригласила лидера КНДР Ким Чен Ына совершить визит в Россию, сроки пока не согласованы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Северокорейский лидер имеет приглашение посетить Россию с визитом. Сроки и место будут согласованы по дипканалам», – передает его слова РИА «Новости».

СМИ ранее сообщили, что Ким Чен Ын может в октябре или ноябре посетить Москву или Владивосток.

На прошлой неделе Песков сообщал, что встреча с лидером КНДР обсуждается.