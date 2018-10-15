Членов мотоклуба «Ночные волки» задержали в Черногории

Черногорские стражи порядка задержали лидеров местного отделения мотоклуба «Ночные волки», сопровождавших прибывших с визитом в страну патриарха Сербского Иринея и патриарха Антиохийского и всего Востока Иоанна X.

«Задержан лидер «Ночных волков Черногории» Вукоман Булатович, его заместитель Желько Вукчевич, секретарь мотоклуба Желько Обрадович», – сообщил байкер, добавив, что в настоящий момент мотоциклистов допрашивает черногорская полиция, передает ТАСС.

Он уточнил, что задержания произошло, когда байкеры вместе с митрополитом Амфилохием и архиепископом Иоаникием встречали Патриарха Сербского Иринея в аэропорту. «Получается, что теперь верующие Сербской православной церкви не могут спокойно находиться в Черногории», – констатировал байкер.

Патриарх Ириней и патриарх Иоанн X прибыли в понедельник в Черногорию, где планируют посетить Цетинье и отслужить службу в главном соборе страны – соборном храме Воскресения Христова в Подгорице. Перед визитом патриарха Иринея в Черногорско-Приморскую митрополию Сербской православной церкви (СПЦ) в местных СМИ появились сообщения, что владыке якобы запретят пересечь границу страны. Позднее эта информация была опровергнута.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович, который предпринимает попытки создания независимой от Сербии «черногорской церкви», обвинил Сербскую православную церковь в великосербском национализме.