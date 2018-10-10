Актер Юрий Стоянов госпитализирован

Актера Юрия Стоянова срочно госпитализировали в Москве, он ожидает операции, сообщают СМИ.

Стоянову планируют провести операцию, причины на текущий момент не разглашаются, передает телеканал РЕН ТВ.

По предварительным сведениям, Стоянов сейчас находится в хирургическом отделении одного из медицинских учреждений столицы.

Стоянов – советский и российский актер театра и кино, известен зрителю как постановщик и исполнитель ролей в передаче «Городок», пишет Ura.ru.