Один из кандидатов снялся с выборов главы Хакасии

Александр Мяхар решил снять свою кандидатуру с выборов главы Хакасии.

«Считаю, что вы имеете право сделать осознанный и взвешенный выбор руководителя своего региона, где живете, работаете, растите детей. Сегодня это сделать невозможно ввиду того, что накал страстей достиг апогея», – сказал он.

Источник ТАСС также сообщил, что Мяхар решил отозвать иск к кандидату от КПРФ Валентину Коновалову.

Иск был подан из-за агитационного видеоролика, который избирком республики признал противоречащим законодательству.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина перед этим заявляла, что «избирательная кампания идет, есть два кандидата, выборы назначены, никто их не отменял». Были зарегистрированы два кандидата – Коновалов и Мяхар (Партия Роста). Уточнялось, что в случае снятия Мяхара выборы по одной кандидатуре Коновалова будут назначены на 11 ноября.

Напомним, второй тур голосования в Хакасии уже переносился. Сперва выборы перенесли после того, как свою кандидатуру снял глава республики Виктор Зимин. Затем переносить выборы пришлось еще раз, поскольку снялся заменивший Зимина эсер Андрей Филягин.