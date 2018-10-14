Потомки узников «Собибора» собрались открыть музей в Израиле

Дети и внуки узников «Собибора», которые устроили побег из нацистского лагеря смерти, собирают документы, чтобы открыть в Израиле музей концлагеря, сообщил Михаил Розенфельд, сын единственного из оставшихся в живых участников восстания, красноармейца Семена Розенфельда.

Незадолго до 75-летия с момента побега из лагеря, 10 октября, Семену Моисеевичу Розенфельду исполнилось 96 лет. 14 октября он называет датой своего второго рождения. Сейчас он живет в местечке Яд-Беньямин в центре Израиля недалеко от Тель-Авива, передает РИА «Новости».

«Жалко, что годы не позволили мне приехать в Москву 9 мая, чтобы пройти с фотографиями моих соратников по восстанию по Красной площади, но хорошо, что это сделали за меня молодые израильтяне, шедшие в составе Бессмертного полка», – сказал он.

Сейчас в Израиле живут 20 семей потомков узников «Собибора». Все они, по словам Михаила Розенфельда, «хорошо друг друга знают и считают себя одной семьей». Он отметил, что семья Моше Бахира живет в Тель-Авиве, семья Дова Фрайберга в Реховоте, семья Иуды Лернера в Иерусалиме.

«Каждый из нас во всех подробностях знает отдельную историю своего славного родственника, как знаю я историю своего отца, который после побега из лагеря вернулся в ряды Советской армии и с пехотным полком дошел до Берлина», – рассказал Михаил Розенфельд.

По его словам, все эти воспоминания, записи и документы собраны воедино для создания музея «Собибора» в Израиле.

Идея создания этого музея поддержана Фондом Александра Печерского, который был организатором восстания в «Собиборе». Поддержку обещает оказать Израильский национальный мемориал Холокоста – музей «Яд ва-Шем».

Михаил также по просьбе отца обратился к руководству музея «Яд ва-Шем» с просьбой перенести памятник Печерскому, который установлен в жилом квартале Тель-Авива, на территорию мемориала в Иерусалиме. Розенфельд-старший заявил, что ради памяти людей, погибших от рук нацистов, нужно как можно больше рассказывать новым поколениям о борьбе узников специального лагеря смерти «Собибор».

«Собибор» – нацистский концлагерь в Польше, где были убиты около 250 тыс. евреев. Он действовал с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года.