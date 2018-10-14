Путин и Евкуров обсудили ситуацию в Ингушетии

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что обсудил с президентом Владимиром Путиным в телефонном разговоре ситуацию в регионе.

«Я разговаривал один раз с Владимиром Владимировичем, который позвонил, уточнил, какая обстановка, уточнил, какая нужна помощь, какая оказывается помощь, и то же самое уточнил, как я думаю по варианту увода людей с площадей, с улицы», – рассказал Евкуров в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает ТАСС.

По его словам, Путин согласился с тем, что к людям нельзя применять никаких силовых действий, и поручил властям разговаривать с людьми, действовать «методами демократии».

Также Евкуров заявил, что митинги были организованы хорошо.

«Мэр города тоже докладывает, когда я спрашиваю там, убираете ли за людьми территорию, он говорит – нет необходимости, потому что сразу все убирают за собой мусор. То есть организация хорошая. В этом смысле нет необходимости применять ни силу, ни давление», – заявил Евкуров.

Ранее о таком телефонном разговоре известно не было.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле внимательно следят за ситуацией в Ингушетии.

Напомним, парламенты Ингушетии и Чечни утвердили соглашение между регионами о закреплении административной границы, которая до сих пор не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Главы регионов подписали соглашение, однако после этого на площади Согласия в Магасе собрались около 2 тыс. человек, выразивших протест против этого решения.