Трамп заявил, что помешал Ирану взять под контроль весь Ближний Восток

Взгляд
14 октября, воскресенье  |  Последнее обновление — 06:43  |  vz.ru
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Какие инструменты для защиты украинских православных есть у Москвы

В 17-м веке Киевская митрополия владела совершенно иной территорией, в том числе нынешней Белоруссией и ЛатвиейФото: spzh.news/ru
В понедельник Священный синод РПЦ даст жесткий ответ Константинополю на его решения по Украине. Накануне Кремль пообещал защищать православных на Украине так же, как защищает в России. Церковный раскол даже оказался на повестке заседания Совбеза под председательством Путина. Как же Кремль может предотвратить массовый захват храмов в соседней стране? Один из возможных инструментов давления связан с Эрдоганом. Подробности...
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ЧП с «Союзом» подтвердило возросшие риски российского космоса

Расследование причин аварии «Союза» ведет к тому, что виной всему стал заводской бракФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Сбой системы разведения ступеней ракеты-носителя «Союз-ФГ» мог произойти из-за отказа пиропатрона – таковы предварительные итоги расследования причин ЧП. На наличие дефектов придется проверять другие носители, что сдвинет отправку людей и грузов на МКС. Наблюдателей удивляет наличие брака в ракете, которая выводила на орбиту пилотируемый корабль. Это заставляет задуматься о перспективах всей российской космонавтики. Подробности...
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Должна ли Россия бояться «пяти глаз»

Внимание даже новозеландской разведки все больше переключается на РоссиюФото: Marcos Brindicci/Reuters
Одно из крупнейших в мире объединений спецслужб «Пять глаз» – англосаксонская организация во главе с США – усиливает свое внимание по отношению к Китаю и России. Что представляет собой эта организация, чем занимается – и какую угрозу она могла бы нести безопасности нашей страны? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Возможна ли в России старость в радость

Антон Крылов, журналист
Отдать отца или мать в «богадельню» – это почти то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на это можно только в ситуации нестерпимой нужды. Но даже в этом случае «отказника» осудят все, кто узнает. Подробности...
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Пора кончать с наградной бестолковщиной

Дометий Завольский, историк-архивист
Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как на компьютере открытки к 23 Февраля. У постсоветских дизайнеров талант: облицовочный камень делать похожим на пластмассу, а металл – на фантики. Подробности...
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Девушки с «России» из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ дикие орангутанги нападают на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. Кажется, пора объяснить товарищам, что идея ПАСЕ себя изжила и не дает стране вообще ничего. Подробности...
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    Откажутся ли вооруженные силы от легендарной шапки-ушанки

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    Как Кокорин и Мамаев расплатятся за побоище

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    Как сильно Россия зависит от доллара

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      «Союз» с космонавтами не долетел до МКС

      Во время старта с Байконура ракеты «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с космонавтами произошла авария носителя. Членам нового экипажа МКС пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг не пострадали
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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        Как государство должно наказать футболистов Кокорина и Мамаева?
        • Максимально жестко из предусмотренного законом

        • Максимально мягко из предусмотренного законом

        • Наказание должно быть средней тяжести

        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          Трамп заявил, что помешал Ирану взять под контроль весь Ближний Восток

             14 октября 2018, 05:48
          Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

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          Ирану почти удалось установить контроль над Ближним Востоком, заявил президент США Дональд Трамп.

          По словам Трампа, перед тем, как он занял пост президента США, вопрос был лишь в том, когда Иран «возьмет весь Ближний Восток». Теперь же Тегеран «об этом больше не думает», заявил Трамп.

          По его словам, сейчас в Иране наблюдается «небольшая катастрофа» – «бунты на улицах, валюта обрушилась». Он не исключил, что совсем скоро Тегеран заявит, что хочет «заключить сделку», передает ТАСС.

          «И это нормально, это хорошо», – сказал Трамп, добавив, что должна быть «настоящая сделка», а не «пародия» на нее, которую заключила администрация Барака Обамы.

          Напомним, советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон посоветовал другим странам «не строить иллюзий» насчет возможности обойти американские санкции против Ирана. Болтон заявил, что Вашингтон не позволит Европе «или кому-либо еще» обходить американские санкции против Ирана.


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