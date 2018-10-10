Трамп заявил, что помешал Ирану взять под контроль весь Ближний Восток

Ирану почти удалось установить контроль над Ближним Востоком, заявил президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, перед тем, как он занял пост президента США, вопрос был лишь в том, когда Иран «возьмет весь Ближний Восток». Теперь же Тегеран «об этом больше не думает», заявил Трамп.

По его словам, сейчас в Иране наблюдается «небольшая катастрофа» – «бунты на улицах, валюта обрушилась». Он не исключил, что совсем скоро Тегеран заявит, что хочет «заключить сделку», передает ТАСС.

«И это нормально, это хорошо», – сказал Трамп, добавив, что должна быть «настоящая сделка», а не «пародия» на нее, которую заключила администрация Барака Обамы.