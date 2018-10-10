Украинским чиновникам поручили обеспечить явку на молебен об автокефалии

Органам местного самоуправления в Киеве поручено обеспечить участие людей в молебне об автокефалии, соответствующее распоряжение Киево-Святошинской районной администрации появилось в СМИ.

Райадминистрация разослала в органы МСУ письмо с указанием предоставить людей «в максимально возможном количестве» от каждого населенного пункта для участия в молебне, сообщает «Страна.ua».

Сбор состоится 14 октября в 08.00 на Софийской площади у памятника Богдану Хмельницкому.

Также в письме говорится о необходимости обеспечить делегацию транспортом и питьевой водой.

В соцсетях сообщают, что в Мелитополе за поездку на молебен предлагают 300 гривен, передают «Вести».

Ранее в субботу президент Украины Петр Порошенко призывал сограждан помолиться за получение автокефалии.

В РПЦ пообещали адекватно и жестко ответить на последние решения Константинопольского патриархата по Украине. Это связано с тем, что синод Константинополя объявил о снятии анафемы с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета (УПЦ КП) и Макария (УАПЦ).

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие инструменты для защиты украинских православных есть у Москвы.