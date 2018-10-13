В России разрабатывают прототипы защищенных процессоров для БПЛА

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13 октября, суббота  |  Последнее обновление — 14:44  |  vz.ru
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Долгожданный обвал в США может сыграть на руку России

США продолжают держать весь мир в напряженииФото: Lucas Jackson/Reuters
Обвал американского фондового рынка по цепочке задел все остальные рынки. Случился он довольно неожиданно, хотя давно напрашивался и был ожидаем. Что же произошло за океаном? И главное – обойдется история малыми жертвами или мир накроет сильно и надолго?  Подробности...
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Что общего между попытками расколоть православный мир и ставкой на изоляцию России

Владимир Путин во время первого посещения Святой Горы Афон в 2005 году - с настоятелями монастырейФото: Владимир Родионов/РИА Новости
Россия столкнулась с новым серьезнейшим испытанием. Именно так можно охарактеризовать совершающийся на наших глазах раскол мирового православия. Попытка отторжения украинской церкви от Русской православной церкви это не просто удар по РПЦ – это удар по всей России, находящийся в одном ряду с развалом СССР в 1991 году и попытками изолировать Россию после марта 2014-го. Почему это так? Подробности...
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Зачем большевики устроили реформу русского языка

Старая орфография осталась сегодня только в старых книжкахФото: А. Шляхова /Фотохроника ТАСС
«Большевистская реформа была осуществлена насильственно, она ассоциировалась с новой властью, и потому еще вызвала очень острую реакцию в обществе», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общества любителей российской словесности Евгений Пчелов, объясняя значение масштабной реформы орфографии 1918 года. Подробности...
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Должна ли Россия бояться «пяти глаз»

Внимание даже новозеландской разведки все больше переключается на РоссиюФото: Marcos Brindicci/Reuters
Одно из крупнейших в мире объединений спецслужб «Пять глаз» – англосаксонская организация во главе с США – усиливает свое внимание по отношению к Китаю и России. Что представляет собой эта организация, чем занимается – и какую угрозу она могла бы нести безопасности нашей страны? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

Экипаж «Союза» после аварийного приземленияФото: пресс-служба Роскосмоса/ТАСС
Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Возможна ли в России старость в радость

Антон Крылов, журналист
Отдать отца или мать в «богадельню» – это почти то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на это можно только в ситуации нестерпимой нужды. Но даже в этом случае «отказника» осудят все, кто узнает. Подробности...
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Пора кончать с наградной бестолковщиной

Дометий Завольский, историк-архивист
Медали Минобороны напоминают склеенные кое-как на компьютере открытки к 23 Февраля. У постсоветских дизайнеров талант: облицовочный камень делать похожим на пластмассу, а металл – на фантики. Подробности...
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Девушки с «России» из кремня и стали

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В холле ПАСЕ дикие орангутанги нападают на журналисток из России, а в зале для голосований – на саму Россию. Кажется, пора объяснить товарищам, что идея ПАСЕ себя изжила и не дает стране вообще ничего. Подробности...
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          В России разрабатывают прототипы защищенных процессоров для БПЛА

          13 октября 2018, 13:49

          Текст: Наталья Ануфриева

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          В 2019 году российские разработчики представят прототипы первых защищенных от внешнего доступа процессоров, которые в дальнейшем будут использовать при создании беспилотных автомобилей и летательных аппаратов, сообщил президент некоммерческого партнерства «Руссофт», руководитель рабочей группы SafeNet Валентин Макаров.

          Макаров рассказал, что данные разработки будут реализованы в рамках проекта национальной доверенной вычислительной среды, передает РИА «Новости».

          Проект подразумевает создание линейки программного обеспечения и процессоров с высоким уровнем защиты, удаленный доступ к которым не смогут получить другие страны.

          «Пилотный проект и первые прототипы должны появиться в 2019 году», – добавил руководитель рабочей группы SafeNet.

          По его словам, небезопасно использовать иностранные процессоры в российских проектах, так как «международные производители (...) по законодательству своих стран обязаны оставлять возможность несанкционированного доступа к этим процессорам».

          Следовательно, на их основе нельзя строить национальную систему для беспилотных автомобилей и летательных аппаратов, так как через процессоры в работу техники могут вмешаться злоумышленники.

          SafeNet – это направление в рамках национальной программы «Цифровая экономика», отвечающее за рынок новых персональных систем безопасности.

          Ранее в России начались летные испытания зашитого в ракету беспилотника. Российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов назвал основное преимущество данного БПЛА.


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