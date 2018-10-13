В России разрабатывают прототипы защищенных процессоров для БПЛА

В 2019 году российские разработчики представят прототипы первых защищенных от внешнего доступа процессоров, которые в дальнейшем будут использовать при создании беспилотных автомобилей и летательных аппаратов, сообщил президент некоммерческого партнерства «Руссофт», руководитель рабочей группы SafeNet Валентин Макаров.

Макаров рассказал, что данные разработки будут реализованы в рамках проекта национальной доверенной вычислительной среды, передает РИА «Новости».

Проект подразумевает создание линейки программного обеспечения и процессоров с высоким уровнем защиты, удаленный доступ к которым не смогут получить другие страны.

«Пилотный проект и первые прототипы должны появиться в 2019 году», – добавил руководитель рабочей группы SafeNet.

По его словам, небезопасно использовать иностранные процессоры в российских проектах, так как «международные производители (...) по законодательству своих стран обязаны оставлять возможность несанкционированного доступа к этим процессорам».

Следовательно, на их основе нельзя строить национальную систему для беспилотных автомобилей и летательных аппаратов, так как через процессоры в работу техники могут вмешаться злоумышленники.

SafeNet – это направление в рамках национальной программы «Цифровая экономика», отвечающее за рынок новых персональных систем безопасности.

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