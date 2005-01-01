Названо основное преимущество вшитого в ракету «Смерча» беспилотника

Российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов назвал основное преимущество беспилотного летательного аппарата (БПЛА), встроенного в ракету реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч».

По словам Федутинова, основное преимущество такого аппарата перед другими разведывательными малоскоростными БПЛА – высокая вероятность преодоления средств ПВО противника, передает ТАСС.

«Беспилотник будет преодолевать рубеж противовоздушной обороны внутри спецракеты РСЗО, которая за счет своей скорости, с одной стороны, и возможности замаскированно запускаться в рамках залпа обычных ракет «Смерча», с другой стороны, является сложной целью для комплексов ПВО», – пояснил Федутинов.

Он отметил, что основная задача такого БПЛА – выполнение воздушного наблюдения за наземными объектами в заданном районе на дальностях действия комплекса РСЗО с целью оценки эффективности поражения целей и корректировки огня.

По данным разработчиков, аппарат, испытания которого проводятся в настоящее время, сможет вести разведку на высоте 500 метров в течении 20 минут на площади 25 квадратных километров.

Напомним, в субботу стало известно, что в России стартовали летные испытания опытных образцов нового беспилотного летательного аппарата (БПЛА), запускаемого в воздух внутри ракеты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч».

О появлении новой разработки в области БПЛА в феврале прошлого года рассказал генконструктор оборонного предприятия НПО «Сплав» Николай Макаровец.