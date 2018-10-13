США отметили снижение «заинтересованности» России во вмешательстве в выборы

Администрация США не замечала со стороны России активных попыток вмешаться в американские выборы с 2016 года, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Болтон заявил в интервью американскому журналисту Хью Хьюитту, что пока в Вашингтоне «не видели подобного вмешательства со стороны России, какое мы видели в 2016 году», передает RT.

При этом он выразил озабоченность действиями Китая, который, по его словам, пытается воздействовать «не только на конкретные выборы, но в целом (...) повлиять на американский политический курс».

Ранее Болтон назвал КНР «главной проблемой этого века» для США.

До этого США отвергли предложение России не вмешиваться в дела друг друга.