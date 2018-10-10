Названы сроки прибытия БДК «Иван Грен» на Северный флот

Представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало назвал сроки прибытия большого десантного корабля (БДК) «Иван Грен» на Северный флот.

Представитель Минобороны сообщил, что рабочая группа главкома ВМФ проверила в Калининграде готовность БДК «Иван Грен» к межфлотскому переходу с Балтики к постоянному месту службы, уточнив, что БДК «Иван Грен» придет на Северный флот до конца октября, передает РИА «Новости».

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что все проблемы с десантным кораблем «Иван Грен» успешно решены.

Напомним, БДК «Иван Грен» вошел в состав ВМФ 20 июня.