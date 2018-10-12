Трамп испугался обвинений в кумовстве

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал возможность назначения своей дочери Иванки на должность постпреда США при ООН, которую покидает Никки Хейли.

«Так приятно, что все хотят, чтобы Иванка Трамп стала новым послом США в ООН. Она была бы потрясающим [постпредом], но я слышу крики о кумовстве!», – написал Трамп в своем Twitter.

Президент отметил, что есть и другие «замечательные люди, которые хотят работать» на должности Хейли.

Во вторник СМИ сообщили, что Трамп принял отставку Хейли. Американский лидер сказал, что она уйдет в отставку в конце года.

Президент США предложил на этот пост свою дочь Иванку.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе, кто сможет заменить Хейли в ООН.