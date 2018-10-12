Путин распорядился по поводу нового статуса острова Русский

Президент Владимир Путин распорядился проработать придание нового статуса острову Русский в Приморском крае для проведения инновационных проектов.

«Правительству Российской Федерации в целях обеспечения создания на острове Русский крупного научно-технологического центра проработать вопрос о придании острову Русский специального правового статуса с целью формирования комфортной среды для создания и реализации инновационных проектов, тестирования и пилотного внедрения передовых разработок, в том числе в сферах робототехники, медицины и биотехнологии, беспилотного и морского транспорта, экологии и других», – приводит текст распоряжения ТАСС.

Правительство должно решить вопрос о создании технопарка и центра цифрового развития в сфере больших данных.

Также на базе Дальневосточного федерального университета должны реализовать проект по управлению в цифровой экономике для чиновников и предпринимателей Дальнего Востока.

Кроме того, Владимир Путин распорядился о подготовке национальной программы развития Дальнего Востока до 2035 года.

Глава государства поручил правительству рассмотреть возможность докапитализации Фонда развития Дальнего Востока. Речь идет о финансировании на 2019-2021 годы.

Ранее в сентябре 2018 года Путин предложил создать на острове Русский центр цифрового развития.

В российском правительстве оценивали возможность превращения острова в «Кремниевую долину».