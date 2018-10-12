Нефть подорожала после сильного падения в четверг

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вверх после падения на 3% в четверг, вызванного сильным ростом запасов сырья в США за прошлую неделю.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,2%, составив 81,22 доллара за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,18%, составив 71,81 доллара за баррель, передает РИА «Новости».