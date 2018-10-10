Россия провела учения стратегических ядерных сил

Вооруженные силы России в четверг по поручению президента Владимира Путина провели учения стратегических ядерных сил, сообщили в Минобороны.

К учению стратегических ядерных сил привлекались наземные, морские и авиационные силы. Также в них участвовали системы предупреждения о ракетном нападении, передает РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство.

Во время учений были осуществлены пуски баллистических ракет подводных лодок. Практические действия отработали экипажи атомных подлодок Северного и Тихоокеанского флотов, летчики ракетоносцев и бомбардировщиков.

Также запускались крылатые ракеты и авиационные управляемые ракеты из акваторий Баренцева и Охотского морей.

Минобороны отмечает, что задачи учений выполнены полностью, все учебные цели на полигонах «Кура», «Чижа», «Пембой» и «Теректа» поражены, а единая космическая система и наземные РЛС своевременно обнаружили все пуски БРПЛ.

В начале октября Минобороны сообщило, что российские Космические войска с декабря выполнили два пуска новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» и один пуск МБР «Ярс».