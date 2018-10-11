Испанец после визита в Сирию разуверился в стереотипах о «злобных русских»

Испанский художник-баталист Аугусто Феррер-Далмау съездил в Сирию по приглашению Минобороны России и разуверился в мифах о «злобных и нелепых русских».

Поездка в Сирию помогла ему развенчать стереотипы о «злобных и нелепых русских», рассказал он изданию Sputnik Mundo, передает РИА «Новости».

Художник задумал путешествие около года назад, после визита в студию военных художников имени Грекова в России. В сентябре 2018 года ему поступило приглашение от Минобороны России.

По словам Далмау, поездка заставила его пересмотреть стереотипы о «злобных и нелепых» русских, которые существуют только в голливудских картинах.

«Очень дисциплинированные, порядочные, хорошие люди. Очень симпатичные и заботливые», – рассказал о своих взаимоотношениях с российскими военными художник.

После поездки он планирует нарисовать картину, в которой отразит ужас войны в Сирии.

Ранее французский корреспондент Эммануэль Гринспан рассказывал о «пропагандистской поездке» по Сирии с российскими военными.