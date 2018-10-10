Трамп пообещал быстрый ответ на покупку Индией С-400

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время даст ответ Индии на покупку российских зенитно-ракетных систем С-400.

«Индия узнает. Вы увидите раньше, чем вы думаете», – ответил Трамп на вопрос, будет ли Вашингтон реагировать на покупку С-400, передает РИА «Новости».

Ранее начальник штаба индийских сухопутных войск Бипин Рават заявил, что Индия понимает угрозу американских санкций, но страна ведет независимую политику.

В пятницу Россия и Индия договорились о поставках С-400. При этом стороны придумали способ обойти санкции США в платежах по оружейным контрактам.