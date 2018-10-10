В Минобороны начали тестировать пассивный экзоскелет

Созданный для военной экипировки пассивный экзоскелет проходит апробацию в Минобороны, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков.

«Конкретного включения в комплект «Ратника» экзоскелета не планируется. Хотя пассивный экзоскелет достаточно полно проработан и проходит апробацию в Минобороны. Ведутся работы и по активному экзоскелету, он будет включен в экипировку следующего поколения», – сказал Баков в интервью РИА «Новости».

Он также рассказал, что предприятие прорабатывает возможности создания серии гражданских патронов «Олимп» и гражданского варианта экипировки «Ратник».

Пассивный экзоскелет входит в экипировку второго поколения «Ратника». Он снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Экипировка «Ратник-3» включает активный экзоскелет.

В августе главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИточмаш Олег Фаустов сообщал, что в России прошли испытания прототипа активного экзоскелета.

В мае генерал-лейтенант Юрий Ставицкий рассказывал, что для инженерных войск ВС России разрабатывают пассивный экзоскелет и взрывозащитную обувь как часть экипировки.