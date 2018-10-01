Нефть дорожает на опасениях из-за санкций против Ирана

Утром в понедельник мировые цены на нефть продолжают расти на фоне опасений из-за возможного дефицита сырья на рынке после вступления в силу американских санкций против Ирана в ноябре, а также после данных о снижении числа работающих нефтедобывающих буровых установок в США, следует из данных торгов.

По данным на 7.44 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,53% – до 83,18 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,38% – до 73,53 доллара за баррель.

Отметим, что по итогам пятницы нефть Brent подорожала на 1,7%, достигнув 82,73 доллара, а WTI – на 1,6%, до максимума с 10 июля в 73,25 доллара за баррель.

Поддержку ценам оказывают ожидания грядущего вступления в силу американских санкций против Ирана.

Президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч заявил в комментарии агентству Market Watch, что санкции против Тегерана, видимо, дают результаты, так как некоторые покупатели иранской нефти начали избегать ее покупок. Речь идет об индийских и китайских компаниях.

Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказывают пятничные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) о том, что по итогам минувшей недели количество нефтяных буровых установок в США снизилось на три штуки, или на 0,3%, до 863 единицы.

Ранее Иран заявил о реальности перекрытия акватории Персидского залива, если Вашингтон продолжит пытаться ограничивать экспорт нефти из этой страны. США заявили, что Ормузский пролив не «принадлежит всецело» Тегерану.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, к чему может привести блокировка Ираном Ормузского пролива.