Земан: Благодаря Горбачеву Чехословакия вырвалась из советских когтей

Падению коммунистического режима в Чехословакии способствовало не диссидентское движение «Хартия-77», а советский лидер Михаил Горбачев, заявил чешский президент Милош Земан.

«Это благодаря Михаилу Горбачеву распалась советская империя, что помогло Чехословакии вырваться из советских когтей», – приводит его слова РИА «Новости».

На торжественном вечере, посвященном приближающемуся 100-летию образования Чехословакии, Земан призвал выразить Горбачеву свою признательность.

Земан подчеркнул, что Чехия и Словакия «могут только радоваться тому, что стали успешными и безопасными государствами». Он отметил, что этим странам «практически ничто не угрожает». «Если только наша собственная глупость не допустит того, чтобы у нас были размещены люди, которым здесь не место», – сказал Земан, намекая на ситуацию с мигрантами из мусульманских стран.

Ранее Земан предлагал отправить мигрантов на необитаемые греческие острова.

Напомним, Чехия категорически отказалась принимать у себя беженцев в рамках так называемых квот по их распределению по странам ЕС. Словакия согласилась принять лишь 10 мигрантов.