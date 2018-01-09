В ГАИ рассказали подробности инцидента с автобусом и пешеходом в Москве

В результате наезда автобуса на пешехода на проспекте Вернадского в Москве есть пострадавший, сообщили в Госавтоинспекции.

«По указанному адресу произошел наезд автобуса на пешехода, пешеход получил травмы», – цитирует «Интерфакс» пресс-службу московской Госавтоинспекции.

Ранее во вторник источники сообщали о наезде автобуса на пешеходов на проспекте Вернадского в Москве.

Напомним, в конце декабря в Москве случились два крупных дорожных инцидента с наездом пассажирского транспорта на пешеходов. 25 декабря на Славянском бульваре автобус въехал в подземный переход, погибли четверо, пострадали 11 человек. 29 декабря автобус наехал на остановку возле метро «Сходненская», пострадали трое.