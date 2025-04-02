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Суды России вынесли приговоры 579 украинским военным
Суды России вынесли приговорв 579 украинским военным
Суды России вынесли приговоры 579 военным ВСУ, в числе которых 98 командиров и около 200 членов нацформирований, заявил генпрокурор Игорь Краснов в Совете Федерации.
В России вынесены приговоры 579 командирам ВСУ и членам националистических формирований. Об этом заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в Совете Федерации. Он отметил, что из общего числа осужденных 98 человек являются командирами подразделений, а порядка 200 – членами националистических формирований, передает ТАСС.
Краснов подчеркнул, что задача Генпрокуратуры России – выявление и привлечение к ответственности всех, кто совершил преступления против граждан на территории страны, включая вторгшихся в Курскую область. Генпрокурор выразил уверенность в том, что рано или поздно все виновные понесут наказание.
Также Краснов сообщил, что возбуждено более 6 тыс. уголовных дел по фактам применения ВСУ запрещенных методов ведения войны. Под следствием находятся 1200 человек, среди которых есть действующие и бывшие представители высшего политического и военного руководства Украины, включая начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бывшего председателя Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко.
Ранее в Южном окружном военном суде назначили 23 участникам украинского террористического и запрещенного нацбата «Азов» лишение свободы на срок от 13 до 23 лет колонии строгого режима.
Украинским военнослужащим Дмитрию Пиляю и Александру Середе вынесли приговор по статье о терроризме и назначили 31 год лишения свободы на двоих.
Генпрокуратура сообщила, что российские суды заочно вынесли приговоры более 50 иностранным наемникам, участвовавшим в боевых действиях на стороне ВСУ в 2024 году.