Еще один литовский актер признался в попытке вербовки со стороны КГБ

Один из известных литовских актеров Регимантас Адомайтис заявил о том, что его пытался вербовать КГБ СССР.

«Я был для советских властей лояльным человеком, надо было привлечь меня к более серьезной работе. Они приходили, вели разговоры. Я подозревал, что хотят завербовать меня», – рассказал Адомайтис в интервью Delfi.

Актер также заявил, что его «вербовали» во время учебы в консерватории в Вильнюсе, которая была расположена рядом со зданием КГБ.

Адомайтис подверг критике обвинение актера Донатаса Баниониса и дирижера Саулюса Сондецкиса в работе на КГБ.

«У меня вызывает отвращение все, что происходит. Кто все это делает? Почему именно Донатаса? Почему Сондецкиса? Почему те люди, которые действительно много сделали, достойны и всеми уважаемы? Почему на них нужно лить помои?», – негодовал актер.

По его словам, он не знает, были ли Сондецкис и Банионис агентами КГБ. Адомайтис подчеркнул, что во времена СССР почти все «были конформистами, приспосабливались к той жизни, тому порядку и властям». Вместе с тем, актер призвал не «копаться в могилах», так как мертвые не могут защитить себя от обвинений.

Напомним, в субботу Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы заявил, что знаменитый советский актер Банионис (1924–2014) и дирижер Сондецкис якобы были завербованы КГБ СССР и поставляли информацию советским спецслужбам.