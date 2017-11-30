Донатаса Баниониса обвинили в сотрудничестве с КГБ

Центр изучения геноцида и резистенции жителей Литвы заявил, что знаменитый советский актер Донатас Банионис (1924–2014) якобы был завербован КГБ СССР и поставлял информацию этой спецслужбе.

«В документах КГБ содержится информация о том, что агент «Бронос» (Донатас Банионис) был завербован в 1970 году из-за его контактов с зарубежными литовцами, прежде всего – в США», – отмечает специализированная литовская государственная инстанция.

Банионис якобы поставлял КГБ информацию о деятельности литовской эмиграции на Западе. В то же время ведомство отмечает, что Банионис в 1974 году был исключен из агентурного списка, передает ТАСС.

При этом литовские СМИ советуют оценивать сведения Центра изучения геноцида и резистенции осторожно, всего лишь как публикацию архивного документа. Речь идет о книге регистрации агентов. Они задаются вопросом, в силу каких причин книга попала в распоряжение литовских инстанций, насколько она подлинна, и настаивают на дополнительном расследовании.

Озвучивается также мнение о том, что звезду советского кино Баниониса по политическим соображениям хотят низвергнуть с пьедестала в рамках борьбы с реликтами «советского оккупационного прошлого».

Донатас Банионис снялся более чем в 70 кинофильмах. Особенно высоко признание его таланта российской публикой. Мастер награжден российским орденом Почета. В последние годы жизни Банионис сетовал, что в России его знают и помнят лучше, чем на родине.