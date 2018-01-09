В Таиланде с вышедшего из строя судна эвакуировали более сотни россиян

Более сотни российских туристов эвакуировали в Таиланде с прогулочного судна, сломавшегося во врем экскурсии в Сиамском заливе, сообщил новостной портал Pattaya News.

У двухпалубного судна со 144 россиянами на борту двигатель вышел из строя, когда туристы возвращались с однодневной экскурсии по акватории залива в Паттайю, передает ТАСС.

На помощь судну с туристами прибыл катер туристической полиции, с помощью которого поэтапно эвакуировали всех пассажиров.

Никто не пострадал, паники не наблюдалось.