Кустурица обвинил Запад в 700-летнем геноциде сербов

Западные силы на протяжении последних 700 лет проводят в отношении сербского народа политику геноцида, заявил сербский режиссер Эмир Кустурица на церемонии вручения государственных наград входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской.

«Запад на протяжении семи веков проводит в отношении нашего народа некую разновидность геноцида. Этот геноцид продолжился при Наполеоне, который понял, что русское влияние на Дунае – огромная проблема для всей Западной Европы, и для его планов освоить далекую Сибирь он собрал 600 тыс. солдат, ушел в Россию и вернулся с 30 тыс.» – цитирует Кустурицу ТАСС.

Режиссер отметил, что после появления Наполеона и Австро-Венгрии сербы страдают от попыток разделить их со «славянским братом». В связи с этим, призвал он, «чрезвычайно важно сохранить нашу идею свободы через сохранение языка, сохранение нашей церкви и особенно Республики Сербской, которая является самой западной точкой проживания сербского народа».

Эмир Кустурица призвал сербов противостоять потере исторической памяти, призвав хранить историю, культуру, язык и веру, поздравив президента Республики Сербской Милорада Додика с Днем Республики.

Во вторник, 9 января, Республика Сербская отмечает 26-летие своего образования. В торжественных мероприятиях в столице Баня-Луке участвует экс-президент Сербии Томислав Николич, патриарх Сербской православной церкви Ириней и глава Абхазии Рауль Хаджимба.

Напомним, в июле Кустурица заявил, что у российских границ стоят военные силы НАТО, гораздо более серьезные, чем гитлеровские. Также он назвал Владимира Путина героем, а в конце 2016 года заяваил, что президент России внес в мировую политику равновесие.