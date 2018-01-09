СМИ: В израильском Эйлате ранили племянника премьера Франции

Племянника премьер-министра Франции Эдуара Филиппа ранили ножом в израильском курортном городе Эйлат, сообщает газета «Едиот ахронот».

По данным издания, на племянника Филиппа напали во время прогулки с друзьями по городу 3 января.

Трех раненых французских туристов, лежащих на земле, обнаружили полицейские. Пострадавшие были госпитализированы, а уже через два дня вернулись во Францию, передает ТАСС.

Израильская полиция начала расследование инцидента. По предварительным данным, на туристов напали несколько местных жителей, которые скрылись сразу после случившегося.

Отмечается, что по данному делу пока не было задержаний.