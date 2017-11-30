В потребительской корзине россиян нашли «перебор» хлеба и картофеля

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в потребительской корзине россиян «перебор» хлебных продуктов и картофеля, и предложил добавить в нее мясо, рыбу, овощи и фрукты.

Как пишет «Российская газета», Топилин заявил, что в действующей корзине «перебор» хлебных продуктов и картофеля, и – наоборот – маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов.

«Приблизить набор продуктов питания к оптимальному – главная задача новой потребительской корзины», – сказал министр.

Топилин отметил, что, возможно, придется менять соотношение между долей продуктов питания, которая сейчас составляет 50%, и долей непродовольственных товаров (25%) и услуг (25%).

«В большинстве стран перешли на другой порядок определения прожиточного минимума. Он устанавливается в процентах от медианного (число, характеризующее выборку) среднедушевого дохода. Цифры берут разные – от 40 до 60% медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны», – добавил Топилин, отметивший, что нынешний прожиточный минимум в России составляет примерно 43% от медианного среднедушевого дохода.

По словам министра, в правительстве будут обсуждать возможность перехода на этот порядок.

Напомним, ранее в Минтруда назвали число россиян с доходом ниже прожиточного минимума.