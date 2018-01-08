Турция начала расследование исламофобии в четырех европейских странах

Турецкий парламент учредил собственную комиссию, которая займется расследованием ситуации с исламофобией в четырех странах – членах Евросоюза.

Отмечается, что внимание будет сконцентрировано на государствах, где «наиболее выражены проявления исламофобии». В число вошли Австрия, Германия, Франция и Бельгия, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Belga.

От этих стран комиссия собирается получить разрешение на проведение расследований на местах. Работа начнется 9 января.

В сообщении отмечается, что инициатива турецкого парламента стала ответом на многочисленные расистские высказывания граждан Австрии после новости о том, что первым ребенком, родившимся в 2018 году в Вене, стала девочка турецкого происхождения.

О растущей исламофобии, а также о возрождении национализма на европейском континенте в Турции говорили и ранее.