Затворы дамбы в Петербурге закрыли из-за угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге решили закрыть затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за усиления ветра и возможного повышения уровня воды в дельте Невы до опасных значений, сообщает ГУМЧС по городу.

Решение о закрытии затворов дамбы принято ГУ МЧС совместно с дирекцией комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга, передает РИА «Новости».

Затворы закрываются на всех судопропускных и водопропускных сооружениях КЗС с 12.00 мск.

В Петербурге наводнение фиксируется, если уровень воды достигает 160 сантиметров выше ординара.