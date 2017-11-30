Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с праздником Рождества Христова, сообщает пресс-служба Кремля.

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа», - сообщается на сайте Кремля.

Путин в своем поздравлении отметил «истинно подвижническую деятельность» РПЦ и иных христианских конфессий, которая содействует гражданскому миру и согласию в России. Также президент отметил вклад РПЦ в укрепление «высоких моральных, нравственных идеалов» и воспитание молодежи.

Путин пожелал всем празднующим этот праздник здоровья, успехов, благополучия.

В пресс-службе Кремля добавили, что в Рождественскую ночь Путин присутствовал в Санкт-Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. В этой церкви был крещен его отец.

После службы Путин преподнес в дар храму двухрядную икону середины XIX века с изображением «Рождества Пресвятой Богородицы», «Воскресения Христово», святых пророка Илии, Анны Пророчицы, Симеона, Архангела Михаила, Космы и других почитаемых Церковью.