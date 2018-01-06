Кортеж патриарха Иерусалимского забросали камнями в Вифлееме

Камни полетели в кортеж патриарха Иерусалимского Феофила III, когда тот направлялся к месту проведения службы в базилике Рождества Христова в Вифлееме, передает агентство «Маан».

Правоохранители помогли патриарху прибыть на площадь перед базиликой, после чего его провели внутрь. Сообщений о возможных пострадавших не поступало, передает РИА «Новости».

Базилика Рождества Христова – один из двух главных христианских храмов Святой земли наряду с Храмом Гроба Господня. Согласно преданию, базилика построена над местом рождения Иисуса Христа.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Палестине Вашингтон предложил сделать столицей другой город. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о последствиях решения Трампа.