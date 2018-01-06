Премьер Молдавии призвал сторонников евроинтеграции не допустить «майдана»

Сторонники евроинтеграции должны стремиться к тому, чтобы выборы 2018 года в Молдавии не стали причиной «майдана», заявил премьер страны Павел Филип.

Филип заявил, что желает для Молдавии «стабильности и развития», благополучия, а не «майдана».

«Это задача всех тех, кто верит в евроинтеграцию страны», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Moldpres.

По словам премьера, необходимо «позаботиться о том, чтобы парламентские выборы не стали причиной для волнений». Выборы должны привести к «новому витку развития», сказал он.

Филип заявил, что Молдавия стремится к евроинтеграции, но при этом заинтересована в сотрудничестве с Россией при условии, что диалог будет «основываться на взаимоуважении».

«Времена сфер влияния прошли, молдавские граждане являются гражданами свободной и независимой страны, и сами должны принимать решения», – заявил Филип.

Напомним, Конституционный суд Молдавии разрешил игнорировать решения президента страны Игоря Додона в вопросах назначения министров и запрета российских новостей.