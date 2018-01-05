На Украине произошел пожар на региональном управлении газопроводов

В шахте газоперекачивающего агрегата управления магистральных газопроводов компании «Укртрансгаз» в Кировоградской области Украины произошло возгорание масла, сообщили в пресс-службе госслужбы страны по ЧС.

Сообщение о пожаре возле села Гаевое Александровского района в Кировоградской области поступило спасателям вечером четверга, передает РИА «Новости».

По информации госслужбы, загорелось пять квадратных метров масла в выхлопной шахте газоперекачивающего агрегата №7.

Сообщается, что в результате инцидента никто не погиб и не пострадал, а пожар ликвидировали в тот же вечер. В тушении пожара принимали участие шесть человек и две единицы техники.

Причина возгорания устанавливается.