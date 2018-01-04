Экс-конгрессмен предсказал внезапный коллапс экономики США

Несмотря на утверждения американского президента Дональда Трампа о значительном экономическом подъеме, ситуация в США совсем не радужная, заявил бывший член палаты представителей конгресса США от штата Техас Рон Пол.

«Значительная часть населения Америки сейчас переживает не лучшие времена», – сказал Пол в эфире RT.

По его словам, США могут «влезать в долги и тратить огромные суммы», поскольку доллар – «мировая резервная валюта».

При этом, продолжил американский политик, на протяжении последних восьми лет экономика Соединенных Штатов находится в состоянии рецессии. Экс-конгрессмен пояснил, что она представляет собой «огромный пузырь», который «обязательно лопнет».

«Нас ожидает внезапный коллапс наподобие того, что произошел с советской системой», – сказал он, выразив уверенность в том, что страна не развалится на отдельные штаты. «Однако я уверен – мы больше не сможем себе позволить быть глобальной империей», – резюмировал он

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что «экономическое чудо» Трампа грозит оказаться «пузырем».