При пожаре на складе под Новосибирском погибли 10 рабочих

В результате пожара на складе в Новосибирской области погибли восемь человек, их тела обнаружили при разборе завалов, сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Как сообщил РИА «Новости» источник в экстренных службах региона, семеро погибших при пожаре на складе в Новосибирской области являются, по предварительным данным, гражданами Китая, еще двое – гражданином Киргизии и один россиянин.

Он уточнил, что пожар на складе локализовали на площади 2 тыс. квадратных метров. В настоящее время проводится разбор конструкций, на месте происшествия работают следователи.

Как отметили в ГУМЧС по Новосибирской области, работу огнеборцев существенно осложняло задымление и особенности строения здания ангарного типа.

Горели материалы, предназначенные для производства обуви и готовая продукция, при этом выделялся сильный, токсичный дым.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Московской площади, где была организована новогодняя ярмарка, произошел пожар.