На новогодней ярмарке в Петербурге произошел пожар

В Санкт-Петербурге на Московской площади, где была организована новогодняя ярмарка, произошел пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

«На территории новогодней ярмарки происходило горение шести торговых палаток на общей площади 30 кв. метров», – передает RT сообщение ведомства.

Отмечается, что в 11.50 пожар был ликвидирован, данных о пострадавших нет.

Тем временем власти Южно-Сахалинска установят в ближайшее время новую 12-метровую елку на городской площади, взамен сгоревшей в новогоднюю ночь искусственной ели.

Как отметили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области, сигнал о возгорании поступил 1 января в 1.21 по местному времени. Отмечается, что пожарный расчет, дежурящий на площади, подъехал к месту горения в течение минуты, передает ТАСС.

Напомним, ранее в МЧС рассказали, как отличить сертифицированную пиротехнику от поддельной.